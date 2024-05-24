579 км дорог планируется построить в ЗКО на сумму 114 млрд тенге

В этом году в Западно-Казахстанской области на 134 проекта выделено 114,4 млрд тенге и планируется отремонтировать более 579 км автомобильных дорог. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов, в 2024 году для ремонта автомобильных дорог потребуется более 1 128 тысяч тонн гравия.

Фото: БҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

По словам Бауыржана Ескаировича, для перевозки такого количества материалов необходимо более 16 тысяч вагонов.

— На сегодня обеспечен 61 процент от всего необходимого объема (691 тысяча тонн или 10 тысяч вагонов). Всего задействовано 10 железнодорожных вагонов. Также с учетом необходимого в этом году объема битума в 38 тысяч тонн, с мая по октябрь необходимо ежемесячно обеспечивать около 4,5-5 тысячи тонн битума. В настоящее время заготовлено более 8,6 тысяч тонн битума. Работа по разработке материалов продолжается, — сказал Б. Айтмагамбетов.

Фото: БҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

По словам руководителя управления, в связи с паводком подтоплены карьеры, добывающие песчано-гравийную смесь, расположенные вдоль Урала. В связи с этим на ремонтируемых участках дорог наблюдается дефицит песчано-гравийной смеси для своевременного начала и продолжения работ. Тем не менее, в начале года было закуплено и оплачено авансом 67 процентов песчано-гравийной смеси.

— Всех подрядчиков предупредили, что дорожно-строительные работы должны быть завершены с апреля до конца сентября. Но из-за паводков в регионе строительные работы начинаются с опозданием. Подрядным организациям были предусмотрены авансы для досрочного заключения и оплаты договоров с поставщиками инертных материалов. В настоящее время на дорогах областного и районного значения по 43 объектам выплачен аванс на общую сумму 9,5 млрд тенге, — сказал руководитель управления.

Фото: БҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

По данным управления, в соответствии с планом на 2024 год предусмотрено проведение ремонтных работ 10 автомобильных дорог областного значения. На сегодня начаты работы по 3 объектам реконструкции и по 1 объекту капитального ремонта. По 4 объектам планируется начать средний ремонт до конца мая, ведутся подготовительные работы. Также разрабатывается контракт по другому объекту.

В районах начаты работы по объектам.

В Западном Казахстане общая протяженность автомобильных дорог составляет 6 183 км, из них 1 421 км республиканские, 4 762 км дороги местного значения.

По данным на 1 января текущего года, доля автодорог республиканского значения в нормативном состоянии составляет 73 процента, на местных дорогах 52 процента. По итогам года планируется довести долю местных дорог до 58 процентов.