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578 павлодарцев вакцинировались от КВИ за сутки

30 Декабря 2021 16:05
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578 павлодарцев вакцинировались от КВИ за сутки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжается иммунизация подростков 16-17 лет, беременных и кормящих мам вакциной Pfizer, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки в регионе привились 578 человек. Всего же первый компонент, не включая вакцину «Комирнати» производства «Pfizer», получили почти 353,5 тысячи жителей области; вторым компонентом привились 334 696 человек», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Павлодарская область по-прежнему занимает десятое место среди 17 регионов Казахстана в рейтинге по иммунизации против коронавирусной инфекции. В общем списке вакцинированных людей - 11 586 медицинских работников, 19 833 сотрудника промышленных предприятий, 3 177 работников торговли, 5 186 студентов, 19 384 педагога, 3 985 сотрудников служб МЧС, Минобороны, КНБ и МВД, 2 867 государственных служащих, а также 64 360 лиц с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезнью лёгких.

«Также вводятся в модуль «Вакцинация» казахстанцы, вакцинированные за рубежом, - добавили в ведомстве. - В области продолжается иммунизация подростков 16-17 лет, беременных и кормящих мам вакциной «Комирнати» (США). На сегодня от коронавирусной инфекции сделали прививку 4 416 человек, в том числе 2 978 подростков, 144 беременных, 1 250 кормящих мам».

На 30 декабря вторым компонентом привиты 1 940 человек.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Антон Гагарин

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