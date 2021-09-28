575 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Северо-Казахстанской области находятся 575 пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что еще 10 дней назад ситуация складывалась более оптимистично. Количество госпитализаций уменьшилось до 40 человек в сутки, выписок, напротив, возросло до 60-70. На фоне мнимого благополучия количество коек сократили до 1,2 тысячи.

«Однако сейчас мы вновь отмечаем увеличение числа госпитализаций до 60-70 в сутки и уменьшение числа выписок – до 30-40. Есть тенденция к повторному утяжелению течения заболевания. Занятость инфекционных коек составила 48%. В реанимации находятся 48 человек, в палатах интенсивной терапии – 17. Из 575 госпитализированных 294 нуждаются в постоянной кислородной поддержке. Количество амбулаторных пациентов с коронавирусом возросло на 10%», - сказал Н.Айманов.

С начала пандемии от коронавируса скончался 201 североказахстанец. При этом большая часть летальных случаев приходится на период, начиная с 15 июля этого года – 158 смертей. Медики связывают это с циркуляцией дельта-штамма.

По словам Н.Айманова, изменить ситуацию возможно при соблюдении карантинных мер и увеличении темпов вакцинации.

«Призываем граждан и предпринимателей серьезно отнестись к проекту «Ашык». В некоторых случаях к нему относятся легкомысленно. Когда игнорируется проект, то на объекты массового посещения могут попасть «положительные» и риск распространения коронавируса возрастает. Часто наши пациенты признают, что были на тоях. До момента поступления после получения положительного результата часто посещают торговые дома, вещевые рынки, пользуются автотранспортом. Ослабление карантинных мер многими воспринимается как окончание пандемии и несоблюдение элементарных требований: дистанция, маска. Однако это не так. Ситуация может еще ухудшиться», - сказал Н.Айманов.