574 млн тенге дополнительно выделено на АСП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На очередной сессии областного маслихата были выделены дополнительные средства в размере 574 млн тенге на выплату адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На рассмотрение депутатов были внесены изменения в решение областного маслихата от 10 декабря 2018 года об областном бюджете на 2019-2021 годы. Руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Гулькасима Суентаева представила перечень расходов, предложенных к уточнению.





Она сообщила, что на выплату адресной социальной помощи планируется направить дополнительно 574 млн тенге.

Аким Темирского района Жолдас Калмаганбетов выступил с информацией об изменениях в административно-территориальном устройстве района.

По его словам в населенных пунктах, расположенных вблизи райцентра, наблюдается прирост населения, а в отдаленных селах количество жителей снижается. В связи с чем руководитель района предложил объединить 3 населенных пункта Шыгырлысского сельского округа с населением более 800 человек с Аксайским сельским округом, в котором проживают 800 жителей, что, безусловно, положительно скажется на решении вопросов, связанных с подведением инженерной инфраструктуры в рамках государственных программ.





Также в целях повышения эффективности управления местными исполнительными органами со стороны руководства района поступило предложение о разделении Шубаркудукского сельского округа с населением свыше 16 тыс. человек на 2 округа: Шубаркудукский и Жаксымайский.

Депутаты единогласно поддержали все рассмотренные вопросы.

«В регионе принимаются все необходимые меры по выполнению поручений Главы государства по улучшению благосостояния населения. Большая часть уточненного бюджета также направлена на решение социальных проблем актюбинцев», - подчеркнул Ондасын Уразалин.











