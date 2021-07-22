+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

5708 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

22 Июля 2021 08:01
Поделиться:
5708 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5708 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Почти тысяча человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки
Сенатор Ольга Булавкина встретилась с сотрудниками медучреждений районов ВКО Эффективность применения иммунной плазмы в лечении КВИ доказали врачи ВКО 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1369,

город Алматы - 993,

город Шымкент - 418,

Акмолинская область - 186,

Актюбинская область - 192,

Алматинская область - 178,

Атырауская область - 386,

Восточно-Казахстанская область - 107,

Жамбылская область - 97,

Западно-Казахстанская область - 170,

Карагандинская область - 698,

Костанайская область - 149,

Кызылординская область - 139,

Мангистауская область - 207,

Павлодарская область - 197,

Северо-Казахстанская область - 99,

Туркестанская область - 123.

Всего в стране выявлено 509998 заболевших.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Почти тысяча человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки
Сенатор Ольга Булавкина встретилась с сотрудниками медучреждений районов ВКО
Эффективность применения иммунной плазмы в лечении КВИ доказали врачи ВКО
15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
Популярное
1 Семь заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане
2 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
3 О планах по улучшению эпидситуации рассказал Алтай Кульгинов
4 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
5 Какие конкурсы и концерты пройдут в ближайшее время в Нур-Султане
Читайте также
77 человек умерли от коронавируса за сутки в Казахстане
1190 казахстанцев с КВИ - в тяжелом состоянии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив