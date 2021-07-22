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5708 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
22 Июля 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5708 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1369,
город Алматы - 993,
город Шымкент - 418,
Акмолинская область - 186,
Актюбинская область - 192,
Алматинская область - 178,
Атырауская область - 386,
Восточно-Казахстанская область - 107,
Жамбылская область - 97,
Западно-Казахстанская область - 170,
Карагандинская область - 698,
Костанайская область - 149,
Кызылординская область - 139,
Мангистауская область - 207,
Павлодарская область - 197,
Северо-Казахстанская область - 99,
Туркестанская область - 123.
Всего в стране выявлено 509998 заболевших.
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