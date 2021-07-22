5708 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5708 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1369,

город Алматы - 993,

город Шымкент - 418,

Акмолинская область - 186,

Актюбинская область - 192,

Алматинская область - 178,

Атырауская область - 386,

Восточно-Казахстанская область - 107,

Жамбылская область - 97,

Западно-Казахстанская область - 170,

Карагандинская область - 698,

Костанайская область - 149,

Кызылординская область - 139,

Мангистауская область - 207,

Павлодарская область - 197,

Северо-Казахстанская область - 99,

Туркестанская область - 123.

Всего в стране выявлено 509998 заболевших.