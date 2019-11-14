570 тысяч тенге отдал мошеннице актюбинец за снятие ареста с авто

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе задержана мошенница, которая обманным путем выманила у местного жителя 570 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщина под предлогом снятия ареста с автомашины, которая была в залоге в банке, обманным путем получила от актюбинца 570 тысяч тенге. На днях она была задержана. Женщина ранее привлекалась неоднократно и была судима за мошенничество», - сообщил пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Начато следствие по статье 190 УК РК, подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.