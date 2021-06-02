57 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подведены предварительные итоги массовой вакцинации населения в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 1 июня I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 812 местных жителей. Из них 17 медработников, 24 педагога, 6 студентов, 3 сотрудника закрытых учреждений, 5 сотрудников правоохранительных органов, 7 госслужащих, 1 человек с хроническим заболеванием, 752 местных жителя.

В период с 1 февраля по 1 июня 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 56 989 человек.

Это 4084 медработника;

- 4793 педагога;

- 1120 полицейских;

- 548 студентов;

- 267 сотрудников закрытых учреждений;

- 3022 сотрудника правоохранительных органов;

- 1056 госслужащих;

- 386 человек с хроническими заболеваниями;

- 41 713 местных жителей.

II компонентом вакцин привиты 22071 человек.

Всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98 - 02 - 92.