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    12:00, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    57 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подведены предварительные итоги массовой вакцинации населения в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 1 июня I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 812 местных жителей. Из них 17 медработников, 24 педагога, 6 студентов, 3 сотрудника закрытых учреждений, 5 сотрудников правоохранительных органов, 7 госслужащих, 1 человек с хроническим заболеванием, 752 местных жителя.

    В период с 1 февраля по 1 июня 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 56 989 человек.

    Это 4084 медработника;

    - 4793 педагога;

    - 1120 полицейских;

    - 548 студентов;

    - 267 сотрудников закрытых учреждений;

    - 3022 сотрудника правоохранительных органов;

    - 1056 госслужащих;

    - 386 человек с хроническими заболеваниями;

    - 41 713 местных жителей.

    II компонентом вакцин привиты 22071 человек.

    Всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98 - 02 - 92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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