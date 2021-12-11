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57 тысяч тонн металлоконструкций в год будут выпускать в райцентре Атырауской области

11 Декабря 2021 15:25
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57 тысяч тонн металлоконструкций в год будут выпускать в райцентре Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в райцентре Кульсары Жылыойского района будут выпускать 57 тыс тонн металлоконструкций в год. С прошедшим полную модернизацию предприятием ознакомился аким региона Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Оснащенный современными технологиями завод располагается на площади 4 360 кв. метров. Мощность прошедшего реконструкцию завода возросла в два раза, и он будет производить 57 тысяч тонн различных изделий в год. Уже сейчас здесь работают 130 рабочих. В будущем численность занятых увеличится до 240 человек, и завод будет работать в две смены.
Руководитель области поздравил население региона с вводом в строй завода с возросшей мощностью в канун праздника 30-летия независимости страны.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем нынешнем Послании определил первоочередные приоритеты экономического роста. В частности, поставлена задача, наряду с ростом производства, сделать упор на развитие сложной и технологичной экономики.
В этом плане, это очень важный, полезный и для региона, и для страны проект. На оснащенном современными технологиями производстве будут выпускаться стальные заготовки. Планируется поставлять их не только на внутренний рынок, но и экспортировать. Проект повлияет на диверсификацию экономики моногорода Кульсары»,- сказал аким области. Попросив представителей крупных нефтегазовых компании региона, принимавших участие в мероприятии, рассмотреть механизм сдачи на завод металлических отходов по взаимному согласованию.


По словам директора завода Кадыржана Култекенова, сейчас завод выпускает заготовки длиной 6 метров, весом 1070 килограммов. Их формы могут меняться в зависимости от заказов.
«При реконструкции завода и строительстве нового цеха все оборудование было доставлено из-за рубежа. Производство автоматизировано на 90%. Уже сейчас поступают заявки из соседних стран. В ближайшее время начнем поставлять продукцию в Узбекистан. В будущем планируем приступить к глубокой обработке металла с выпуском готовой продукции», - сказал директор ТОО «Металл продукт» .



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#Атырауская область   #Промышленность  
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Автор:

Виктор Сутягин

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