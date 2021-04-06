АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Еще 57 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Алматы 9 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего с 1 по 5 апреля вакциной «Спутник V» провакцинированы 44 315 человек. За 5 апреля прививку получили 4 764 человека. Остаток вакцин - 6 335 доз, процесс вакцинации продолжается. Ожидается 5-ый транш вакцины 9 апреля в количестве 57 445 доз», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Ранее руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев сообщил, что вакцинацию против коронавируса в Алматы ограничат на несколько дней в Алматы. Новая партия вакцины, по его словам, поступит буквально через 3-4 дня.

Ожидается, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять тысяч доз вакцины.

В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.