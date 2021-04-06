РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:38, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    57 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Алматы 9 апреля

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Еще 57 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Алматы 9 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего с 1 по 5 апреля вакциной «Спутник V» провакцинированы 44 315 человек. За 5 апреля прививку получили 4 764 человека. Остаток вакцин - 6 335 доз, процесс вакцинации продолжается. Ожидается 5-ый транш вакцины 9 апреля в количестве 57 445 доз», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Ранее руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев сообщил, что вакцинацию против коронавируса в Алматы ограничат на несколько дней в Алматы. Новая партия вакцины, по его словам, поступит буквально через 3-4 дня.

    Ожидается, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять тысяч доз вакцины.

    В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!