57 случаев коронавируса: зарегистрирован еще один заболевший в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован еще 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией в г. Алматы, передает МИА «Казинформ».

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13.30 час. 22 марта 2020 г. в Казахстане

сообщили в Facebook Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

«Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы.

На сегодняшний день в стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 23 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай», - говорится в сообщении.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

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