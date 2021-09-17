57 школьников заболели КВИ с 1 сентября в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что с начала сентября в регионе идет снижение заболеваемости КВИ, за 16 дней месяца в Кокшетау зарегистрировано 577 случаев заболевания, в том числе 57 - среди школьников. Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики по темпам распространения коронавирусной инфекции, на 16 сентября 2021 года Акмолинская область продолжает находиться в «красной» зоне. С начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрировано 12187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За 16 дней сентября - 577 случаев, в том числе 57 случаев среди школьников. За последние сутки количество инфицированных составило 36 случаев, с начала сентября идет снижение заболеваемости.

«На сегодня загруженность коечного фонда в Кокшетау составляет 46%. Госпитализировано 236 человек, 33 больных находятся в реанимации, два пациента - в кислородозависимом состоянии. При этом 99% болеющих не вакцинированы», - пояснил К. Искаков.

В связи со снижением заболеваемости КВИ, закрылись два инфекционных стационара: при ТОО «Кокшетауская железнодорожная больница» на 100 коек и при ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» на 60 коек. Планируется также закрыть инфекционный стационар при многопрофильной областной больнице на 100 коек.

Как ранее сообщалось, 16 сентября вынесено постановление главного государственного санитарного врача области № 37.

К. Искаков также напомнил кокшетауцам, что согласно новому документу, разрешена деятельность детских дошкольных учреждений, аттракционов на открытом воздухе, РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Общественный транспорт теперь может работать в субботние, воскресные и праздничные дни.