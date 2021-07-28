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57 процентов жителей Евросоюза получили две дозы вакцины от COVID-19
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Дельта-вариант коронавируса очень опасен. И я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию, заявила глава Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Заявление главы Еврокомиссии было сделано после преодоления ЕС очередного этапа в кампании по вакцинации против COVID-19.
В частности, по словам У. Ляйен, 57% взрослых европейцев уже имеют полную защиту путем получения двух компонентов вакцин от коронавируса.
«ЕС сдержал и выполнил свое слово. Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослых в Европейском Союзе, по крайней мере, одной вакцинацией в июле. Сегодня мы достигли этой цели. И эти цифры выдвинули Европу в число мировых лидеров» - отметила У. Ляйен.
Но нам нужно продолжать прилагать усилия. Для собственного здоровья и для защиты других. ЕС продолжит предоставлять достаточные объемы вакцины населению и другим странам, сказала глава Еврокомиссии.
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