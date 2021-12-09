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57 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
9 Декабря 2021 08:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 23 452 человека (–20 295+ и 3 126 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся – 4 744 пациента, амбулаторно лечатся 18 708 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 355 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 57 пациентов.
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