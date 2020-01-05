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57 малышей родились в праздничные дни в перинатальном центре СКО

5 Января 2020 22:14
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57 малышей родились в праздничные дни в перинатальном центре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Северо-Казахстанской области с 31 декабря по 5 января родились 57 малышей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный врач перинатального центра Жанна Маутова рассказала, что именно в новогоднюю ночь родились три девочки и три мальчика. Самые первые роды 2020 года произошли в 00.50. Родилась девочка весом 3850 граммов, рост 55 см.

«Ночь мы считаем с вечера до 8 часов утра. За сутки 1 января родились 12 деток. Первой родилась девочка, жительница Петропавловска. Хороший, здоровенький малыш родился. Мы надеемся, что год будет плодотворный и плодовитый», - улыбается Ж.Маутова.

80% новорожденных области появляются на свет именно в перинатальном центре в Петропавловске.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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