57-летний мужчина впервые получил удостоверение личности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 57-летний житель райцентра Бесколь впервые получил документы, удостоверяющие личность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, оформить документы осужденному помогли сотрудники отдела службы пробации совместно с миграционной службой Кызылжарского района.

«По словам мужчины, сложные жизненные обстоятельства не давали ему возможности получить документ. Сейчас работа по документированию и регистрации по месту жительства проведена в полном объеме. Мужчина получил долгожданное удостоверение личности. Сотрудники службы пробации помогли ему трудоустроиться на одно из предприятий района», -рассказал заместитель начальник департамента Данияр Харипов.

Сам сельчанин говорит, что получение удостоверения – его второй день рождения. Теперь он сможет получить и социальную, и медицинскую помощь.