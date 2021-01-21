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    23:00, 20 Январь 2021 | GMT +6

    57-летний мужчина впервые получил удостоверение личности в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 57-летний житель райцентра Бесколь впервые получил документы, удостоверяющие личность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, оформить документы осужденному помогли сотрудники отдела службы пробации совместно с миграционной службой Кызылжарского района.

    «По словам мужчины, сложные жизненные обстоятельства не давали ему возможности получить документ. Сейчас работа по документированию и регистрации по месту жительства проведена в полном объеме. Мужчина получил долгожданное удостоверение личности. Сотрудники службы пробации помогли ему трудоустроиться на одно из предприятий района», -рассказал заместитель начальник департамента Данияр Харипов.

    Сам сельчанин говорит, что получение удостоверения – его второй день рождения. Теперь он сможет получить и социальную, и медицинскую помощь.


    Теги:
    МВД РК Социальная поддержка Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Общество Правоохранительные органы
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