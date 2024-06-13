57-летнего костанайца задержали за насилие над 12-летней девочкой
Жуткая история была опубликована в социальных сетях. Факт насильственных действий подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как уточняется в сообщении, 57-летний мужчина — сожитель бабушки девочки. Он длительное время проживает вместе с женщиной и знал пострадавшую с маленького возраста.
— Было несколько эпизодов сексуализированного насилия с угрозами с января этого года. 13 апреля он оказался с ней одной в квартире бабушки, и разделся полностью. Потом пошел якобы провожать её домой, умышленно планируя следующий эпизод насилия, ведь мама девочки на работе допоздна. И вот тогда, дома девочка успела сфотографировать его голым, — говорится в сообщении.
Девочка обо всем рассказала маме, которая сразу же обратилась в полицию. Там подтвердили этот факт.
— В апреле по факту насильственных действии сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и находится под арестом в следственном изоляторе. По делу проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. В интересах следствия, в соответствии со ст. 201 УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат, — ответили в полиции на запрос корреспондента агентства Kazinform.