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    03:00, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    57-летнего костанайца задержали за насилие над 12-летней девочкой

    наручники, полиция, задержание
    Фото: Kazinform

    Жуткая история была опубликована в социальных сетях. Факт насильственных действий подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как уточняется в сообщении, 57-летний мужчина — сожитель бабушки девочки. Он длительное время проживает вместе с женщиной и знал пострадавшую с маленького возраста.

    — Было несколько эпизодов сексуализированного насилия с угрозами с января этого года. 13 апреля он оказался с ней одной в квартире бабушки, и разделся полностью. Потом пошел якобы провожать её домой, умышленно планируя следующий эпизод насилия, ведь мама девочки на работе допоздна. И вот тогда, дома девочка успела сфотографировать его голым, — говорится в сообщении.

    Девочка обо всем рассказала маме, которая сразу же обратилась в полицию. Там подтвердили этот факт.

    — В апреле  по факту насильственных действии сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и находится под арестом в следственном изоляторе. По делу проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. В интересах следствия, в соответствии со ст. 201 УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат, — ответили в полиции на запрос корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Насилие над детьми Закон и право Регионы Казахстана Дети Регионы Костанайская область Суды
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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