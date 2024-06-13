57-летнего костанайца задержали за насилие над 12-летней девочкой

Жуткая история была опубликована в социальных сетях. Факт насильственных действий подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как уточняется в сообщении, 57-летний мужчина — сожитель бабушки девочки. Он длительное время проживает вместе с женщиной и знал пострадавшую с маленького возраста.

— Было несколько эпизодов сексуализированного насилия с угрозами с января этого года. 13 апреля он оказался с ней одной в квартире бабушки, и разделся полностью. Потом пошел якобы провожать её домой, умышленно планируя следующий эпизод насилия, ведь мама девочки на работе допоздна. И вот тогда, дома девочка успела сфотографировать его голым, — говорится в сообщении.

Девочка обо всем рассказала маме, которая сразу же обратилась в полицию. Там подтвердили этот факт.