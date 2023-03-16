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57 казахстанских школьников стали призерами двух международных олимпиад

16 Марта 2023, 17:34
57 казахстанских школьников стали призерами двух международных олимпиад Фото: instagram.com/oqu_agartu_ministrligi

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы завершены международные математические олимпиады Азиатско-Тихоокеанская и Шелковый путь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По информации республиканского научно-практического центра «Дарын», в двух международных интеллектуальных соревнованиях определены 57 победителей. Всего в соревнованиях приняли участие 157 школьников из всех регионов страны.

«Местные оргкомитеты стран-участниц получили от координационных комитетов условия задач и критерии оценивания, и самостоятельно провели олимпиады в своих странах в одно и то же время. Дистанционная форма проведения олимпиад позволила большому количеству школьников принять участие в этих престижных международных соревнованиях», - рассказал заместитель директора РНПЦ «Дарын» Нурлан Жумагельды.

Напомним, в Азиатско–Тихоокеанской математической олимпиаде принимали участие школьники из 38 стран: Аргентины, Австралии, Канады, Гонконга, Индонезии, Японии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Филиппин, России, Сингапура, США и Турции. В международной математической олимпиаде «Шелковый путь» соревновались учащиеся из стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути.


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