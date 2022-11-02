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57 казахстанских колледжей лишились лицензий по 133 специальностям

2 Ноября 2022, 11:19
57 казахстанских колледжей лишились лицензий по 133 специальностям
2 Ноября 2022, 11:19

57 казахстанских колледжей лишились лицензий по 133 специальностям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аннулирование лицензий осуществлено по тем специальностям, преподавание которых не соответствует стандартам качества, отсутствуют условия для подготовки кадров, или не востребованы на рынке труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

57 казахстанских колледжей вернули приложения к лицензиям по 133 специальностям и 164 квалификациям с начала 2022 года. Многие колледжи вернули лицензии по тем специальностям, которые не соответствуют профилю организации образования. К примеру, педагогический колледж имел приложение к лицензии по подготовке юристов, а экономический колледж – по подготовке педагогов. Некоторые колледжи готовили специалистов, не имея необходимого учебного оборудования.

«Министерство просвещения продолжает работу по профилизации колледжей. Возврат лицензий непрофильных специальностей там, где нет условий для подготовки кадров, позволяет организациям ТиПО сфокусировать внимание на «востребованных» и профильных специальностях. Это необходимо для повышения качества технического и профессионального образования. Ведется работа по сокращению специальностей в колледжах, где не созданы необходимые условия для обучения, отсутствует оборудование, мастерские, мастера и преподаватели», - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

Ранее сообщалась, что казахстанские колледжи разработали и обновили более 4 тысяч образовательных программ. Все они размещены в реестре образовательных программ.


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