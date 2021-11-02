57 детей и 17 беременных женщин болеют COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраской области от COVID-19 лечатся 57 детей и 17 беременных женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, в настоящее время в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 17 беременных женщин. Из них 11 получают лечение в инфекционных стационарах, 6 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 57 детей, из них трое получают лечение в инфекционных стационарах, 54 находятся на амбулаторном лечении.

За сутки коронавирусной инфекцией в регионе заболели 20 человек.

Как ранее сообщалось, 215 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19.



