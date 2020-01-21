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57 дел возбуждено в отношении сотрудников ОВД Актюбинской области в 2019 году

21 Января 2020 22:54
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57 дел возбуждено в отношении сотрудников ОВД Актюбинской области в 2019 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 57 досудебных расследований было зарегистрировано в отношении сотрудников органов внутренних дел Актюбинской области в прошлом году. Об этом рассказали представители Департамента по делам государственной службы сегодня в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следует отметить, что качественное и своевременное рассмотрение обращений является одним из приоритетных направлений деятельности антикоррупционной службы. В течение всего 2019 года в департамент поступило 633 обращений от физических лиц и юридических лиц. На прием к руководству департамента пришли 69 граждан. Из 633 обращений большая часть - 319 - были удовлетворены», - отметил в выступлении руководитель департамента Мирлан Мухамбетов.


Он также рассказал, что в 2019 году антикоррупционной службой области в отношении сотрудников органов внутренних дел было зарегистрировано 57 досудебных расследований.

Из них 36 дел возбуждено в отношении сотрудников административной полиции, пять - в отношении сотрудников департамента по ЧС, по одному делу начато в отношении сотрудников миграционной службы, Комитета уголовно-исполнительной системы и так далее. В основном, дела связаны с получением взяток, фальсификацией доказательств, незаконным освобождением от административной ответственности, решением кадровых вопросов и общим покровительством.



По фактам злоупотребления должностными полномочиями среди госслужащих выявлено 43 преступления, тогда как в 2018 году зарегистрирован 21 факт, выявлено 38 фактов хищения бюджетных средств против 36 фактов в 2018 году. По фактам взяточничества выявлено 21 преступление, тогда как в предыдущем году их было 33.

Всего привлечено к уголовной ответственности 53 лица, из которых 12 являются руководителями областного и районного уровней.

К административной ответственности за незаконное предоставление материального вознаграждения физическими лицами департаментом было привлечено пятеро актюбинцев, общая сумма штрафа составила 2,5 млн тенге.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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