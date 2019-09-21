-
-
-
-
вчера 23:39
-
вчера 23:24
-
-
вчера 22:37
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:06
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.09.2019 23:00
-
20.09.2019 22:27
-
-
-
-
20.09.2019 21:27
-
-
20.09.2019 21:00
-
-
-
-
20.09.2019 20:00
-
-
20.09.2019 19:55
-
-
20.09.2019 19:42
-
-
57 человек задержали в Нур-Султане и Алматы за участие в несанкционированных митингах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 сентября в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
«Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
- Назван лучший фильм Almaty Film Festival 2019
- Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы стали пятыми на ЧМ по вольной борьбе
- Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ по вольной борьбе
- Всемирная конференция и выставка QS World Wide завершилась в Алматы
- Мемориальную доску в честь Абиша Кекилбаева открыли в Алматы
- ДТП с поездом в Шамалгане: пострадавшей девочке сделали трепанацию черепа
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана