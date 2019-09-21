57 человек задержали в Нур-Султане и Алматы за участие в несанкционированных митингах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 сентября в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.







