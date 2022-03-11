57 человек эвакуировали из снежных заносов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за сутки резко ухудшилась погода. На 7 участках автомобильных дорог республиканского и областного значения было ограничено движение для всех видов автотранспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки на территории Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий было объявлено штормовое предупреждение. Из снежных заносов силами ДЧС были спасены 8 человек, в том числе 2 детей, эвакуированы 57 человек, из них 2 детей», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В Байганинском районе на автодороге «Актобе-Атырау-Астрахань» 40 машин остались в снежном плену. С помощью спасателей эвакуировали 57 человек, из них 2 детей были эвакуированы в село Жарлы.

​В Хромтауском районе в 14 километрах от села Абай и вблизи станции Никельтау из-за технической неисправности 8 автомобилей из снежного плена были спасены 7 человек, из них 2 детей.

​Как отметили в ДЧС, во всех случаях водители, игнорируя штормовые предупреждения и не убедившись в исправности автомобиля, выезжали в дальнюю дорогу.