57 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 135 963 человек (–134 456+ и 1 507 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохраения РК.

Из них в стационарах находится 9 241 пациент, амбулаторно лечатся 126 722 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 405 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 57 пациентов.