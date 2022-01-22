Новости
57 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
22 Января 2022 08:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 135 963 человек (–134 456+ и 1 507 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохраения РК.
Новости по темеВ «красной зоне» остается почти вся территория Казахстана Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19 Еще 3907 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
Из них в стационарах находится 9 241 пациент, амбулаторно лечатся 126 722 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 405 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента;
• на аппарате ИВЛ – 57 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
3 Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова
4 Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
5 Казахмыс направит свыше 100 млрд тенге на повышение зарплаты и улучшение социальных условий сотрудников
Живущий в Алматы Франсуа Камаррок возмутился искаженной информацией о январских событиях в зарубежных СМИ
Казахмыс направит свыше 100 млрд тенге на повышение зарплаты и улучшение социальных условий сотрудников
Оставить комментарий
Читайте также
- 13 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- В «красной зоне» остается почти вся территория Казахстана
- Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
- Еще 3907 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
- 15169 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- 832 человека лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн