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    10:43, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    57,6% жителей Нур-Султана полностью привились от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 57,6% жителей Нур-Султана полностью привились от коронавируса. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцинация населения продолжается. 444 тысячи человек вакцинированы по первому компоненту, или 62,3% населения, а 410 тысяч, или 57,6%, привились по второму компоненту. Также мы проводим информационно-разъяснительную работу и стимулирующие меры. Мы дарим вакцинированным подарки, ценные призы», - сказал во время заседания Правительства Алтай Кульгинов.

    Также аким проинформировал, что месяц назад в городе начали вакцинацию против гриппа. Так, на сегодняшний день вакцинированы против гриппа 160 тысяч человек.

    «В проекте Ashyq зарегистрировано около 14 тысяч объектов малого и среднего бизнеса. Группа мониторинга продолжает выявлять нарушителей карантинных мер. На сегодняшний день проводится системная работа, и акцент делаем на вакцинацию населения», - сказал аким.

    Ранее Алтай Кульгинов рассказал об эпидситуации по КВИ в столице.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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