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    11:13, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    564 человека пострадали в Казахстане в результате несчастных случаев на производстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10%, а количество погибших снизилось - на 16%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане ежегодно регистрируются более 400 случаев профзаболевания. За последние пять лет в результате принятых комплексных мер количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10%, в том числе количество погибших - на 16%», - сказал в ходе заседания Правительства Серик Шапкенов.

    По данным министра, по итогам пяти месяцев текущего года в результате несчастных случаев пострадали 564 человека.

    Также по данным Минтруда, по итогам 2020 года 14 700 гражданам, получившим степень утраты профессиональной трудоспособности на производстве, оказана социальная поддержка в размере 15,5 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что Правительство приняло постановление по утверждению Плана действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года. В результате его реализации ожидается снижение коэффициента частоты несчастных случаев, а также сокращение удельного веса работников, занятых во вредных условиях труда.


    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Происшествия, ЧС Безопасность Происшествия
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