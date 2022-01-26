564 человека лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 564 человека лечатся от коронавируса в инфекционных стационарах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«В настоящее время в инфекционных стационарах лечение от коронавирусной инфекции получают 564 человека. Загруженность составляет 23,9% (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации региона находятся 19 пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,9% (на 106 мест)», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Ранее сообщалось, сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.