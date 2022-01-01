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562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
1 Января 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 562 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 15,
Акмолинская область - 67,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 60,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 101,
Костанайская область - 51,
Кызылординская область - 3,
Павлодарская область - 39,
Северо-Казахстанская область - 53.
Итого выздоровевших в Казахстане - 960773.
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