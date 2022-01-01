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562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

1 Января 2022 08:15
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562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 562 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112,

город Алматы - 15,

Акмолинская область - 67,

Алматинская область - 29,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 60,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 101,

Костанайская область - 51,

Кызылординская область - 3,

Павлодарская область - 39,

Северо-Казахстанская область - 53.

Итого выздоровевших в Казахстане - 960773.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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