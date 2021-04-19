561 пациент получает лечение от КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров инфицированными COVID-19 сообщили в Атырау. Загруженность стационаров составляет 27,1 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время лечение от COVID-19 проходит 561 человек. Загруженность составляет 27,1 % (на 2068 коек). В модульной больнице - 174 пациента, в инфекционном стационаре областной больницы - 110 пациентов, а в районных инфекционных стационарах находятся 126 человек, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 151. В реанимации лежат 28 пациентов, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 34,6 % (на 81 койку)», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 выросло в Атырауской области.