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    04:48, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    561 пациент получает лечение от КВИ в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров инфицированными COVID-19 сообщили в Атырау. Загруженность стационаров составляет 27,1 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время лечение от COVID-19 проходит 561 человек. Загруженность составляет 27,1 % (на 2068 коек). В модульной больнице - 174 пациента, в инфекционном стационаре областной больницы - 110 пациентов, а в районных инфекционных стационарах находятся 126 человек, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 151. В реанимации лежат 28 пациентов, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 34,6 % (на 81 койку)», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 выросло в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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