560 многодетных семей получат квартиры в этом году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году по программе арендного жилья построят 11 многоэтажных домов. На вторичном рынке будут выкуплены 204 квартиры. Средства на это выделены из республиканского и областного бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как озвучено на аппаратном совещании, в этом году в области квартирами будут обеспечены 756 семей, из которых 560 - многодетные.

В начале мая ключи от новых квартир получили 27 многодетных семей. Ещё 106 переедут в новостройки до конца месяца.



260 квартир для социально уязвимых слоёв населения сдадут в эксплуатацию в этом году в Сарани, Темиртау, Приозёрске, Бухар-Жырауском, Актогайском, Шетском и Жанаркинском районах. Аким области Ерлан Кошанов поручил увеличивать темпы строительства в городах-спутниках и областном центре.



Из областного бюджета выделили миллиард тенге для ипотечного кредитования под 2% годовых через «Жилстройсбербанк». На эту сумму выдадут 159 займов.