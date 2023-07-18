ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 56 водителей управляли авто под действием наркотиков в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Возможные трагические последствия данных нарушений пресекли сотрудники полиции. Автомобилистов, управлявших транспортом в состоянии наркотического опьянения, стражи порядка выявили при патрулировании дорог мегаполиса.

Так, за полгода инспекторы полка патрульной полиции составили протоколы по статье 608 КоАП РК в отношении 56 лиц. Правонарушители взяты под административный арест на 15 суток и лишены водительских прав на 7 лет.

Полицейские предупреждают: пьяный за рулем – преступник, представляющий собой угрозу для всех участников дорожного движения. Они осознано идут на нарушение закона, надеясь, что не попадутся. Но не стоит забывать, что за любым преступлением следует наказание.