56 узбекистанцам в сломавшемся автобусе помогла павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У автобуса, ехавшего из России в Узбекистан с 53 взрослыми пассажирами и одним ребёнком, сломалась ступица заднего колеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время патрулирования на автодороге «Павлодар-Нур-Султан» сотрудники роты патрульной полиции капитан Тлеген Сыздыков и старший лейтенант Асфандияр Турлыбаев заметили стоявший на обочине автобус. Как оказалось, у автобуса сломалась ступица заднего колеса, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - В салоне находилось 56 человек, среди которых один ребёнок и два водителя. Все пассажиры - граждане Республики Узбекистан». Рейсовый автобус следовал из российского города Томска в Республику Узбекистан. Из-за поломки пассажирский транспорт несколько часов простоял на трассе, люди стали мёрзнуть в холодном салоне. «Полицейские всех пассажиров доставили в ближайший кемпинг, чтобы люди могли согреться. Сейчас помогают устранить неполадку», - добавили в департаменте. Это далеко не первый случай, когда сотрудники помогают на трассе пассажирам, напомнили в правоохранительных органах. Буквально некоторое время назад данные полицейские помогли 53 пассажирам, которые следовали из России в Кыргызстан, и в другом случае помогли замерзающим гражданам Республики Таджикистан.