56 учащихся стали победителями республиканских Абаевских чтений

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай завершились XXIV республиканские Абаевские чтения, приуроченные к Дню рождения великого казахского просветителя, поэта, мыслителя, духовного деятеля нации Абая Кунанбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.



Более 130 школьников в составе 23 команд из всех регионов страны в течение трех дней соревновались в знаниях произведений Абая по шести номинациям. По итогам конкурса дипломами Минпросвещения РК награждены 56 учащихся:

Дипломом I степени — 13 победителей;

Дипломом II степени — 19 призеров;

Дипломом III степени — 24 школьника.

ХХIV республиканские Абаевские чтения проведены при поддержке Министерства просвещения в Абайской области на базе музея-комплекса мавзолеев Абая и Шакарима.