56 тысяч вакансий доступны алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы и директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков рассказали о принимаемых мерах по повышению продуктивной занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего мерами занятости за этот год мы планируем охватить более 56 тысяч человек», — рассказал Данияр Алкебайулы, добавив, что при этом 26 тысяч человек планируется охватить в рамках госпрограммы «Дорожная карты занятости».

Для занятия вакантных должностей соискателям необходимо обратиться в Центр занятости населения.

«Специалисты центра предложат вакансии по квалификациям: какая работа необходима, в каком районе, удобно ли ему работать. Подыскиваем, чтобы по локации были ближе к месту жительства. Эти моменты тоже учитываются и подбираются варианты, удобные по графику для многодетных мам», — добавил Данияр Алкебайулы.

По данным управления, с начала текущего года в Центр занятости населения обратились более 27 тысяч соискателей, из них трудоустроено 13,5 тысяч человек, в том числе в рамках «Дорожной карты занятости» — 5,5 тысяч.

Работа в данном направлении продолжается, и для успешной реализации планов по трудоустройству граждан используются три стимулирующих механизма для предпринимателей в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Это общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика.

«Если предприниматель принимает соискателя на общественные работы, то государство за каждого принятого им работника до конца года будет выплачивать две минимальные заработные платы, что равноценно 85 тысячам тенге без удержания социальных налогов», — пояснил Нариман Абильшаиков.

Работники, направляемые на общественные работы, должны быть от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия составляет до 12 месяцев.

Социальные рабочие места организуются работодателями независимо от их формы собственности, а также на дому. Оплата труда лиц, участвующих по социальным рабочим местам, осуществляется путем предоставления субсидий части заработной платы в размере 35% от установленной работодателем, но не более 1 МЗП (42 500 тенге).

«Если вы к себе принимаете на работу соискателя помощником бухгалтера, то 35% его заработной платы будет компенсировать государство», — добавил Нариман Абильшаиков.

Стоит отметить, что на социальные рабочие места направляются лица, имеющие соответствующую квалификацию.