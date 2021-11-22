56 тысяч исследований провели криминалисты РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими криминалистами с начала года выполнено более 56 тысяч исследований. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня оперативно-криминалистическая служба казахстанской полиции объединяет порядка тысячи специалистов из разных областей знаний», - сказала Шугыла Турлыбек.

Согласно озвученным данным, за текущий год криминалисты приняли участие

в 59,5 тысяч осмотров мест происшествий, где изымались различные виды следов и другие вещественные доказательства.

«Полицейскими криминалистами с начала года выполнено более 56 тысяч исследований, которые стали доказательной базой при расследовании преступлений», - добавила Шугыла Турлыбек.