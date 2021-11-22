13:49, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6
56 тысяч исследований провели криминалисты РК с начала года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими криминалистами с начала года выполнено более 56 тысяч исследований. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня оперативно-криминалистическая служба казахстанской полиции объединяет порядка тысячи специалистов из разных областей знаний», - сказала Шугыла Турлыбек.
Согласно озвученным данным, за текущий год криминалисты приняли участие
в 59,5 тысяч осмотров мест происшествий, где изымались различные виды следов и другие вещественные доказательства.
«Полицейскими криминалистами с начала года выполнено более 56 тысяч исследований, которые стали доказательной базой при расследовании преступлений», - добавила Шугыла Турлыбек.