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    13:49, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    56 тысяч исследований провели криминалисты РК с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими криминалистами с начала года выполнено более 56 тысяч исследований. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня оперативно-криминалистическая служба казахстанской полиции объединяет порядка тысячи специалистов из разных областей знаний», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Согласно озвученным данным, за текущий год криминалисты приняли участие

    в 59,5 тысяч осмотров мест происшествий, где изымались различные виды следов и другие вещественные доказательства.

    «Полицейскими криминалистами с начала года выполнено более 56 тысяч исследований, которые стали доказательной базой при расследовании преступлений», - добавила Шугыла Турлыбек.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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