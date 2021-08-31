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56 тонн сена спасли от пожара костанайские полицейские

31 Августа 2021 22:00
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56 тонн сена спасли от пожара костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - 56 тонн сена спасли от пожара костанайские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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23 августа около 04:00 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что в селе Камысты горит сеновал.

Прибывшая оперативно-следственная группа установила, что поджог был умышленный. Огонь охватил и подворные постройки. Совместно с сотрудниками ДЧС полицейские потушили пожар. Так, стражи порядка спасли свыше 56 тонн сена. Благодаря действиям пожарных и полиции удалось избежать возгорания соседних построек.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали безработного местного жителя, ранее судимого. Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт. В ту ночь подозреваемый проник во двор и поджег сено.

В настоящее время проводится расследование по статье 202 ч.2 УК РК «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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