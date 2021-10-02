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    16:12, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    56 случаев коронавируса выявили за сутки в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID -19 выявили у 56 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 56 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 32 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе - 2 заболевших, в Индерсом районе - 4 заболевших, в Исатайском районе - 1, Кызылкугинском районе - 5, в Курмангазинском районе - 8.

    Заболевание у 46 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 10 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 97 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получает лечение 710 человек, в модульной больнице - 120, во второй областной больнице – 55 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 41. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 82 человека.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество Минздрав РК
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