+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 31 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

56 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карагандинской области

14 Июня 2020 14:54
Поделиться:
56 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области зарегистрированы 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 13 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
День донора крови отмечают сегодня во всем мире
Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 9 114 человек Что известно о 24 новых случаях коронавируса в ЗКО Елжан Биртанов госпитализирован с коронавирусом

По результатам проведенных ПЦР диагностических исследований контактных лиц и скрининговом обследовании диагноз COVID-19 подтвердился у 56 человек.

28 выявленных больных проживают в городах Караганде, Темиртау - 3, Сарани - 4, Шахтинске - 6, Балхаше - 2, Сатпаеве - 2, Абайском районе - 6, Жанааркинском районе - 4, Шетском районе - 1.

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, проводится лечение соответственно утвержденному протоколу. В очагах проведены дезинфекционные мероприятия.

По состоянию на 13 июня в области выявлены 1 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 7 - с летальным исходом. Выздоровевших 659 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив