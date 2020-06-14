56 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области зарегистрированы 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 13 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

По результатам проведенных ПЦР диагностических исследований контактных лиц и скрининговом обследовании диагноз COVID-19 подтвердился у 56 человек.

28 выявленных больных проживают в городах Караганде, Темиртау - 3, Сарани - 4, Шахтинске - 6, Балхаше - 2, Сатпаеве - 2, Абайском районе - 6, Жанааркинском районе - 4, Шетском районе - 1.

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, проводится лечение соответственно утвержденному протоколу. В очагах проведены дезинфекционные мероприятия.

По состоянию на 13 июня в области выявлены 1 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 7 - с летальным исходом. Выздоровевших 659 человек.