56 нарушителей границы задержали морские пограничники

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактических мероприятий морские пограничники задержали 56 нарушителей государственной границы Казахстана. Из браконьерских сетей в море выпущено 11 640 штук рыбы и 21 тюлень, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Как сообщил руководитель пресс-центра департамента пограничной службы КНБ РК Ерсин Кайбуллин, с 1 апреля 2021 года департаментами Пограничной службы КНБ Мангыстауской и Атырауской областей проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия в акватории Каспия. Кампания нацелена на поддержание благоприятного режима плавания, пресечение браконьерской деятельности и охрану водных биологических ресурсов в акватории Каспийского моря.

- Пограничниками задержано 56 нарушителей режима государственной границы, 85 нарушителей режима территориальных и внутренних вод. В ходе операции изъято 43 единицы плавательных средств различного водоизмещения, поднято и изъято более 220 километров сетей. Из браконьерских сетей выпущено более 420 рыб осетровых пород, более 11 040 рыб частиковых пород и 21 тюлень, - прокомментировал Ерсин Кайбуллин.

Пограничниками предотвращен экономический ущерб на сумму свыше 820 миллионов тенге. На правонарушителей наложены административные штрафы на сумму более 3,5 млн. тенге. Со слов Ерсина Кайбуллина, мероприятия в акватории Каспия продолжаются.