56 нарушений использования земельных участков выявили в Костанае

Мониторинг прошлого года, проводимый отделом земельных отношений Костаная показал, что в сфере использования земельных участков города имеются нарушения. Многие предприниматели уже устранили собственными силами выставленные предписания, передает корреспондент агентства Kazinform

Что признается нарушением?

Согласно пункту 10 статьи 43 Земельного кодекса Республики Казахстан, пользование земельным участком до установления его границ в натуре (на местности) и выдачи правоустанавливающих документов не допускается. Несоблюдение данной нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность.

В денежном эквиваленте исчисляется штрафом в размере от 75-ти до 700 МРП.

По итогам проведенной работы, за период 2023 года ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костаная» выявлено 56 нарушений, по 44 из них выписаны предписания об устранении нарушений за самовольное занятие земель государственной собственности сроком на 1 месяц, а также наложено штрафов на сумму 4,7 млн тенге.

Во втором полугодии будет проведен контроль исполнения предписаний, по итогам которого Департаментом будет инициирована судебная работа по изъятию земельных участков.

Как поясняют в отделе земельных отношений, ярким примером самовольного захвата земель государственной собственности является хаотичное размещение торговых павильонов (мороженое, прохладительные напитки) и развлекательных аттракционов (батуты, машинки, тир, велопрокат) в Сити-центре города.

- В настоящее время, здесь функционируют 2 современных торговых павильона. Земельные участки под их размещение предприниматели получили посредством участия в аукционе, который состоялся летом 2022 года (изначально было выставлено 5 земельных участков, но аукцион по 3 из них был признан несостоявшимся). Вся остальная площадь Сити-центра, а также Центрального парка города предоставлена Отделу ЖКХ акимата города Костаная для обслуживания и благоустройства территории, – отметили в ведомстве.

Нарушители в виде торговых павильонов и точек быстрого питания выявлены также в районе улицы Победы. Предпринимателей, самовольно захвативших земли государственной собственности, оповестили о необходимости демонтировать объекты и устранить нарушения.