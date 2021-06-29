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    15:00, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    56-летний павлодарец рассылал интимные видео в WhatsApp-группах

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодарской области рассылал интимные видео в WhatsApp-группах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время мониторинга социальных сетей, сотрудники отдела полиции Актогайского района в WhatsApp-группе выявили факт распространения порнографических видеоматериалов.

    «Оперативники установили гражданина, занимающегося рассылкой видео интимного характера. Им оказался 56-летний сельчанин», – сообщил начальник отдела полиции Актогайского района Павлодарской области Кайыргельды Жакипов.

    В полиции отметили, по данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 311 УК Республики Казахстан «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов».

    Теперь мужчине грозит штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Следственные действия продолжаются.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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