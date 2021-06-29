56-летний павлодарец рассылал интимные видео в WhatsApp-группах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Павлодарской области рассылал интимные видео в WhatsApp-группах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время мониторинга социальных сетей, сотрудники отдела полиции Актогайского района в WhatsApp-группе выявили факт распространения порнографических видеоматериалов.

«Оперативники установили гражданина, занимающегося рассылкой видео интимного характера. Им оказался 56-летний сельчанин», – сообщил начальник отдела полиции Актогайского района Павлодарской области Кайыргельды Жакипов.

В полиции отметили, по данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 311 УК Республики Казахстан «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов».

Теперь мужчине грозит штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Следственные действия продолжаются.

