56-летний павлодарец рассылал интимные видео в WhatsApp-группах
Во время мониторинга социальных сетей, сотрудники отдела полиции Актогайского района в WhatsApp-группе выявили факт распространения порнографических видеоматериалов.
«Оперативники установили гражданина, занимающегося рассылкой видео интимного характера. Им оказался 56-летний сельчанин», – сообщил начальник отдела полиции Актогайского района Павлодарской области Кайыргельды Жакипов.
В полиции отметили, по данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 311 УК Республики Казахстан «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов».
Теперь мужчине грозит штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Следственные действия продолжаются.