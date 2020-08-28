56-летний пациент выпрыгнул из окна больницы в Кокшетау и скончался

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 56-летний пациент горбольницы Кокшетау выпрыгнул из окна третьего этажа и в результате травм скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«26 августа пациент городской больницы, 56-летний житель города Кокшетау, выпрыгнул из окна 3-го этажа, где находится отделение гастроэнтерологии. В результате падения мужчина скончался. Диагноз «Политравма»,- рассказали в полиции.

Как добавили в ведомстве, по данному факту управление полиции города Кокшетау возбудило досудебное производство по части 1 статьи 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.

