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56-летний пациент выпрыгнул из окна больницы в Кокшетау и скончался
28 Августа 2020 09:42
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 56-летний пациент горбольницы Кокшетау выпрыгнул из окна третьего этажа и в результате травм скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
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«26 августа пациент городской больницы, 56-летний житель города Кокшетау, выпрыгнул из окна 3-го этажа, где находится отделение гастроэнтерологии. В результате падения мужчина скончался. Диагноз «Политравма»,- рассказали в полиции.
Как добавили в ведомстве, по данному факту управление полиции города Кокшетау возбудило досудебное производство по части 1 статьи 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.
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