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56-летний астанчанин похитил мотоцикл с фазенды в Жамбылской области

27 Июля 2021 04:34
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56-летний астанчанин похитил мотоцикл с фазенды в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кражу по горячим следам оперативно раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Байзакский районный отдел полиции обратился 26-летний житель Тараза с заявлением, о том, что неизвестный похитил принадлежащий ему мотоцикл марки «Супер».

«Неизвестный со двора одной из фазенд в Байзакском районе тайно похитил мотоцикл марки «Супер». Тем самым был причинен материальный ущерб пострадавшему жителю города Тараза на сумму 350 тысяч тенге», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В ходе следствия сотрудниками полиции Байзакского РОП был установлен и за совершенную кражу задержан 56-летний житель города Нур-Султана, находившийся в Байзакском районе.

Начато досудебное расследование по статье 188 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража).

Подозреваемый дал признательные показания, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Галина Скрипник

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