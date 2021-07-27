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вчера 22:19
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вчера 21:48
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56-летний астанчанин похитил мотоцикл с фазенды в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кражу по горячим следам оперативно раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Байзакский районный отдел полиции обратился 26-летний житель Тараза с заявлением, о том, что неизвестный похитил принадлежащий ему мотоцикл марки «Супер».
«Неизвестный со двора одной из фазенд в Байзакском районе тайно похитил мотоцикл марки «Супер». Тем самым был причинен материальный ущерб пострадавшему жителю города Тараза на сумму 350 тысяч тенге», - пояснили в правоохранительном ведомстве.
В ходе следствия сотрудниками полиции Байзакского РОП был установлен и за совершенную кражу задержан 56-летний житель города Нур-Султана, находившийся в Байзакском районе.
Начато досудебное расследование по статье 188 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража).
Подозреваемый дал признательные показания, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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