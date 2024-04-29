56 компаний ответственны за половину мирового загрязнения пластиком

56 транснациональных корпораций несут ответственность за половину мирового загрязнения пластиком, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В течение пяти лет международная команда волонтеров собирала и исследовала более 1,8 миллиона единиц пластикового мусора в 84 странах мира. Основную часть составили одноразовые упаковки для продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Результаты исследования ошеломляют: всего 56 транснациональных корпораций, производящих потребительские товары, ответственны за половину пластиковых отходов, тогда как четверть этого объема произведена всего шестью компаниями.

Две табачные компании Altria и Philip Morris ответственны за 2% обнаруженного пластикового мусора, Danone и Nestlé — за 3% каждая, на долю PepsiCo приходится 5% выброшенной упаковки, а 11% пластиковых отходов приходится на долю Coca-Cola.

Altria и Philip Morris оспаривают точность собранных данных, а инженер-эколог из Колумбийского университета Картик Чандран заметил, что данные не учитывают загрязнение пластиком в Китае, Корее и Японии, а также текущие инициативы по переработке или очистке.

Хотя многие крупные компании предпринимают добровольные меры для улучшения своего воздействия на загрязнение пластиком, исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances, утверждает, что они недостаточны. С начала 2000-х годов производство пластмасс удвоилось, и изучение этого вопроса показывает, что только 9% пластика перерабатывается.