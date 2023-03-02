56 кг наркотиков изъяли у жителя Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в Актау был задержан 41-летний подозреваемый. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении обыска в салоне автомашины на переднем сидении стражи порядка обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на марихуану, также под сиденьем был обнаружен пакет с 14 самодельными свертками из одноразовых пакетов, в которых находилось такое же вещество. Общий вес составил 1,5 кг.

При обыске автомашины Mercedes-Benz Е-190, принадлежащей знакомому подозреваемого, было изъято три тентовых мешка, в которых находились еще 55 кг вещества.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта в особо крупном размере». Назначена судебно-химическая экспертиза для исследования изъятых веществ. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.