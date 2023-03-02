Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

56 кг наркотиков изъяли у жителя Мангистауской области

2 Марта 2023, 13:43
56 кг наркотиков изъяли у жителя Мангистауской области Фото: polisia.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в Актау был задержан 41-летний подозреваемый. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении обыска в салоне автомашины на переднем сидении стражи порядка обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на марихуану, также под сиденьем был обнаружен пакет с 14 самодельными свертками из одноразовых пакетов, в которых находилось такое же вещество. Общий вес составил 1,5 кг.

При обыске автомашины Mercedes-Benz Е-190, принадлежащей знакомому подозреваемого, было изъято три тентовых мешка, в которых находились еще 55 кг вещества.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта в особо крупном размере». Назначена судебно-химическая экспертиза для исследования изъятых веществ. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Новости по теме
1,8 миллиона тенге отдал мошеннику житель Туркестанской области
Приверженца религиозно-экстремистской организации задержали с наркотиками в Алматы
Производство кокаина в мире достигло рекордной отметки
Теги:
Читайте также
1,8 миллиона тенге отдал мошеннику житель Туркестанской области
Приверженца религиозно-экстремистской организации задержали с наркотиками в Алматы
Астанчанина подозревают в хранении «синтетики» в особо крупном размере
Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Шуского района
Подозреваемую в сбыте крупной партии наркотиков задержали в Алматы
Криминальную группировку из «охранного бизнеса» задержали в Кызылорде
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Спецназ и полиция задержали двух угонщиков автомашин Mazda в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей