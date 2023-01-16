56 казахстанцев заболели коронавирусом

16 Января 2023, 08:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 56 казахстанцев заболели коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министертство здравоохранения РК.

На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 2 159 человек (–2 011+ и 148 КВИ-). В них в стационарах находятся 220 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 939 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.