56 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 1 человек заболел ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Сутками ранее также сообщалось о 69 заболевших коронавирусом, еще 2 человека заболели ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 411 тысяч 370 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 91 тысяча 004 человека.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.

