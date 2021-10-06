56 фактов охоты на сайгаков на территории РК выявлено с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 56 фактов охоты браконьеров на сайгаков на территории Казахстана выявлено с начала 2021 года. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления работы по выявлению и пресечению браконьерства, ежегодно совместным приказом нашего Министерства, МВД и КНБ утверждаются планы проведения широкомасштабной природоохранной акции «Сайгак» в весенний и зимний периоды. В рамках реализации данной акции активизированы профилактические мероприятия, пресечен ряд преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайгаков, сбыте и приобретении их дериватов, а также других видов дикой фауны на территории Казахстана. С начала года в рамках акции инспекторами выявлено 56 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 4077 рогов и 141 туш сайгаков. Необходимо отметить, что данные мероприятия ведутся на постоянной основе с использованием новых методик и технологий», - отметил спикер на онлайн брифинге в СЦК.

Однако, по его словам, несмотря на все предпринимаемые меры, а также ужесточение уголовной ответственности за браконьерство, случаи браконьерства не прекращаются.

«В целях сохранения сайгаков, в 2020 году введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Республики Казахстан, кроме использования в научных целях. Кроме того, в настоящее время, в целях сохранения сайгаков Уральской популяции прорабатывается вопрос создания государственного природного резервата «Бокейорда» с охранной зоной резервата, которая охватывает территории Казталовского, Жанибекского, Бокейординского и Жангалинского районов Западно-Казахстанской области. Также разработан проект создания Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения, на территории Жанибекского и Казталовского районов Западно-Казахстанской области», - пояснил Данияр Тургамбаев.

По его словам, планируется пересмотр механизмов охраны, учета и мониторинга животного мира, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, использованием GPS-трекеров, оснащением инспекторов нагрудными видеожетонами.