РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:47, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    56 фактов охоты на сайгаков на территории РК выявлено с начала года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 56 фактов охоты браконьеров на сайгаков на территории Казахстана выявлено с начала 2021 года. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях усиления работы по выявлению и пресечению браконьерства, ежегодно совместным приказом нашего Министерства, МВД и КНБ утверждаются планы проведения широкомасштабной природоохранной акции «Сайгак» в весенний и зимний периоды. В рамках реализации данной акции активизированы профилактические мероприятия, пресечен ряд преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайгаков, сбыте и приобретении их дериватов, а также других видов дикой фауны на территории Казахстана. С начала года в рамках акции инспекторами выявлено 56 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 4077 рогов и 141 туш сайгаков. Необходимо отметить, что данные мероприятия ведутся на постоянной основе с использованием новых методик и технологий», - отметил спикер на онлайн брифинге в СЦК.

    Однако, по его словам, несмотря на все предпринимаемые меры, а также ужесточение уголовной ответственности за браконьерство, случаи браконьерства не прекращаются.

    «В целях сохранения сайгаков, в 2020 году введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Республики Казахстан, кроме использования в научных целях. Кроме того, в настоящее время, в целях сохранения сайгаков Уральской популяции прорабатывается вопрос создания государственного природного резервата «Бокейорда» с охранной зоной резервата, которая охватывает территории Казталовского, Жанибекского, Бокейординского и Жангалинского районов Западно-Казахстанской области. Также разработан проект создания Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения, на территории Жанибекского и Казталовского районов Западно-Казахстанской области», - пояснил Данияр Тургамбаев.

    По его словам, планируется пересмотр механизмов охраны, учета и мониторинга животного мира, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, использованием GPS-трекеров, оснащением инспекторов нагрудными видеожетонами.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!