РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    56 фактов безрецептурного отпуска подучетных препаратов выявлено в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 56 фактов безрецептурного отпуска подучетных препаратов выявлено в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С целью выявления нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров МВД проведена масштабная спецоперация «Дәрмек». За пять дней мероприятия проверено 877 субъектов, в том числе аптек, складов, лечебно-профилактических учреждений и промышленных предприятий.

    С учетом распространения «аптечной» наркомании, полицейские были ориентированы на выявление безрецептурного отпуска лекарств, которые могут использоваться для получения состояния опьянения, схожего с наркотическим и вызывающих привыкание. Выявлено 56 фактов безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов, ограничен оборот 12 тонн прекурсоров.
    В ходе операции выявлено 21 уголовное правонарушение, в том числе 17 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, четыре факта незаконного оборота ядовитых веществ, а также веществ, используемых для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
    В сфере оборота подконтрольных веществ выявлено 99 административных правонарушений, в том числе 34 нарушения требований технической укрепленности объектов и девять – норм лицензирования. К административной ответственности привлечены 40 медицинских работников.
    Так, житель Атырау занимался реализацией психотропных препаратов, у него было изъято 58 пластинок и 31 флакон сильнодействующих препаратов. Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение законодательства, а это более двух тысяч ампул наркотических средств, более 1600 таблеток и 1800 ампул психотропных веществ – изъяты из оборота.
    В ходе операции выявлено 77 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 38 фактов сбыта, 15 хранения наркотиков в особо крупном размере и три контрабанды. Так, полицейскими Восточно-Казахстанской области задержан житель областного центра, у которого по месту проживания изъято около 10 кг гашиша. По всем фактам выявленных преступлений возбуждены уголовные дела.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!