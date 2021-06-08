56 фактов безрецептурного отпуска подучетных препаратов выявлено в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 56 фактов безрецептурного отпуска подучетных препаратов выявлено в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С целью выявления нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров МВД проведена масштабная спецоперация «Дәрмек». За пять дней мероприятия проверено 877 субъектов, в том числе аптек, складов, лечебно-профилактических учреждений и промышленных предприятий.

С учетом распространения «аптечной» наркомании, полицейские были ориентированы на выявление безрецептурного отпуска лекарств, которые могут использоваться для получения состояния опьянения, схожего с наркотическим и вызывающих привыкание. Выявлено 56 фактов безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов, ограничен оборот 12 тонн прекурсоров.

В ходе операции выявлено 21 уголовное правонарушение, в том числе 17 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, четыре факта незаконного оборота ядовитых веществ, а также веществ, используемых для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

В сфере оборота подконтрольных веществ выявлено 99 административных правонарушений, в том числе 34 нарушения требований технической укрепленности объектов и девять – норм лицензирования. К административной ответственности привлечены 40 медицинских работников.

Так, житель Атырау занимался реализацией психотропных препаратов, у него было изъято 58 пластинок и 31 флакон сильнодействующих препаратов. Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение законодательства, а это более двух тысяч ампул наркотических средств, более 1600 таблеток и 1800 ампул психотропных веществ – изъяты из оборота.

В ходе операции выявлено 77 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 38 фактов сбыта, 15 хранения наркотиков в особо крупном размере и три контрабанды. Так, полицейскими Восточно-Казахстанской области задержан житель областного центра, у которого по месту проживания изъято около 10 кг гашиша. По всем фактам выявленных преступлений возбуждены уголовные дела.

