56 детей с коронавирусом остаются в инфекционных стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 5 октября зарегистрировано 419 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 403 случаев с симптомами и 16 без симптомов.

«Выписано всего 200 человек, поступило – 166. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) физически находится 1 514 человек (в том числе 56 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 172. На ИВЛ – 31, на неинвазивной ИВЛ – 78, High flow занято – 47 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3485 пациентов, с симптомами – 3344 (с легкой и средней степенью), без симптомов – 141.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2004 человека, вторым компонентом – 3504 человека.

На 5 октября вакцинировано первым компонентом 960 898 человек, вторым компонентом 873 476 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 118 694 человека.