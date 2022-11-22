56 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
22 Ноября 2022, 08:28
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 743 человека (–590+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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