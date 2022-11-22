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56 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

22 Ноября 2022, 08:28
56 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 743 человека (–590+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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